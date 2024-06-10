Сенатор Цеков: власти Украины хотят уничтожить народ, разворовывая деньги США

Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков обвинил власти Украины в том, что они хотят уничтожить свой народ, разворовывая деньги США. Его слова приводит ТАСС.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление депутата Верховной Рады Михаила Бондаря, которое опубликовало накануне издание «Страна.ua». Тот сообщил, что в республике возбудили около 30 уголовные дел из-за хищения средств, выделенных на строительство укреплений, на общую сумму около 20 миллиардов гривен (около 492 миллионов долларов по текущему курсу — прим. Ленты.ру).

Цеков заявил, что на помощи США украинские власти зарабатывают деньги. «Руководство Украины глупое. Складывается впечатление, что для Зеленского Украина не родина», — подчеркнул он. Сенатор призвал народ республики опомниться и понять, за кого они воюют и отдают свои жизни.

В мае депутат Верховной Рады Михаил Бондарь рассказал, что ответственные за строительство укреплений украинские чиновники показывали президенту Украины Владимиру Зеленскому показательные объекты вместо реальных укреплений на границе с Россией.

