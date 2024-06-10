Севастопольцев предупредили о стрельбе

Глава Севастополя Развожаев предупредил горожан о стрельбе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил горожан о стрельбе. Об этом он написал в Telegram.

Он проинформировал жителей города, что около 13:00 по московскому времени в районах Стрелецкой и Камышовой бухт будут проводиться учения флота. При этом моряки будут вести стрельбу из различных видов стрелкового оружия.

В этой связи глава города указал, что севастопольцам не нужно опасаться громких звуков. «В городе все спокойно», — отметил он.

10 июня Развожаев рассказал о подготовке диверсий в Севастополе. Он подчеркнул, что все готовящиеся диверсии выявляются и нейтрализуются спецслужбами. Информация о пресеченных подготовках диверсий выдается дозированно и только после окончания всех необходимых мероприятий, отметил губернатор.