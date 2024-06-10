Канцлер ФРГ Шольц отметил плохие результаты правящей коалиции на выборах в ЕП

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил плохие результаты входящих в правящую коалицию социал-демократов (СДПГ), «Зеленых» и свободных демократов (СвДП) на прошедших выборах в Европарламент. Заявление прозвучало на пресс-конференции с президентом Чили Габриэлем Боричем, ее трансляция велась на сайте правительства ФРГ.

Шольц рассказал о необходимости продолжать делать свою работу, чтобы заручиться большей поддержкой со стороны электората. По его мнению, прорыв правых сил не может не беспокоить, а нынешняя ситуация «не должна стать обыденностью».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партии правых популистов «наступают на пятки» ведущим политическим силам по итогам выборов в Европейский парламент. При этом Песков подчеркнул, что правые популистские силы набирают силу и в будущем будут укреплять свое влияние в институтах Европейского союза.