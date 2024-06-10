Шура вспомнил потерянную из-за тупости и наркомании квартиру

Певец Шура признался, что из-за наркотиков потерял квартиру в Москве

Певец Шура на шоу «Ты не поверишь» рассказал, как потерял квартиру в Москве из-за собственной недальновидности и наркозависимости. Выпуск опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их. Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека», — пояснил Шура.

Сейчас артист уже избавился от пагубной привычки и недавно приобрел себе новую недвижимость в столице. Певец признается, что смог позволить себе жилье за 70 миллионов рублей в ипотеку. Помимо этого, Шура решил отказаться от планов завести детей. Музыкант напомнил, что пережил онкологию и наркотическую зависимость. Артисту не хотелось бы, чтобы его ребенок родился с патологиями.

«В моей жизни детей не будет никогда. Была зависимость от запрещенных веществ, онкология, это все сложно. Подвергать дите каким-то патологиям я ни в коем случае не буду», — резюмировал Шура.

Ранее Шура вспомнил, как у него пропала речь из-за перенесенного микроинсульта.