Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:01, 10 июня 2024Культура

Шура вспомнил потерянную из-за тупости и наркомании квартиру

Певец Шура признался, что из-за наркотиков потерял квартиру в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Певец Шура на шоу «Ты не поверишь» рассказал, как потерял квартиру в Москве из-за собственной недальновидности и наркозависимости. Выпуск опубликован на сайте телеканала НТВ.

«Однажды я встал утром и понял, что люди стоят около двери с бумажками, говорят, что квартира теперь их. Настолько я был тупой и наркоманил тогда, когда подписывал документы. Я их правильно не оформил. Меня развели и переписали ее на другого человека», — пояснил Шура.

Сейчас артист уже избавился от пагубной привычки и недавно приобрел себе новую недвижимость в столице. Певец признается, что смог позволить себе жилье за 70 миллионов рублей в ипотеку. Помимо этого, Шура решил отказаться от планов завести детей. Музыкант напомнил, что пережил онкологию и наркотическую зависимость. Артисту не хотелось бы, чтобы его ребенок родился с патологиями.

«В моей жизни детей не будет никогда. Была зависимость от запрещенных веществ, онкология, это все сложно. Подвергать дите каким-то патологиям я ни в коем случае не буду», — резюмировал Шура.

Ранее Шура вспомнил, как у него пропала речь из-за перенесенного микроинсульта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В США признали причастность к военным авиакатастрофам на территории России

      Учитель физики рассказал об удивившей его просьбе завуча начать курить

      В ВСУ признали активное продвижение ВС России в Часовом Яре

      В России автомобиль на полной скорости протаранил АЗС и попал на видео

      Кафельников оценил шансы 17-летней россиянки на победу в турнирах Большого шлема

      Двух украинских пограничников осудили на 17 лет за захват российского судна

      Названы дешевые способы почистить мебель

      В России предложили изменить процедуру проведения ЕГЭ после жалоб на досмотры

      СК завершил расследование дела о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

      Антисемит и правонарушители стали депутатами Европарламента от Польши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше