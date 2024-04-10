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16:32, 10 апреля 2024Культура

Шура поделился подробностями пережитого микроинсульта

Шура вспомнил, как у него пропала речь из-за перенесенного микроинсульта

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Российский эстрадный певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) поделился подробностями пережитого микроинсульта. Об этом он сообщил в разговоре с Prozvezd.

Исполнитель признался, что не сразу понял, что с ним произошло, — Шура был уверен, что плохое состояние здоровья связано с его падением из-за хронического недосыпа и загруженного графика. По словам певца, тревогу забил его коллектив.

«Я видел, что они очень обеспокоены, даже напуганы, так как у меня пропала речь в какой-то момент, и это был первый звоночек. Читали в интернете о симптомах микроинсульта и говорили, что все сходится. Хуже всего то, что я не мог быстро говорить и выговаривать длинные слова. В итоге врач подтвердил диагноз», — признался Шура.

Певец перенес микроинсульт во время отдыха в Крыму летом 2023 года. Он был доставлен в местную реанимацию, а через несколько дней артиста перевели в московскую больницу.

Ранее исполнитель назвал причину отъезда эстрадной артистки Аллы Пугачевой из России.

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      Анастасия Астахова
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