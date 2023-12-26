Певец Шура перенес инсульт

Super: певец Шура летом перенес микроинсульт

Российский поп-певец Шура летом перенес микроинсульт. Об этом сообщает Super.

Отмечается, что это произошло во время отдыха исполнителя в Крыму. Он был доставлен в местную реанимацию, а через несколько дней Шуру перевели в московскую больницу.

Источник из близкого окружения певца рассказал, что за несколько дней до приступа артист чувствовал себя плохо — стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал.

Сообщается, что период реабилитации занял месяц, все запланированные выступления Шуры в тот период были отменены. При этом о проблемах со здоровьем артиста знали только близкие.

Ранее адвокат российской актрисы Натальи Дрожжиной, которая экстремально похудела до 40 килограммов, рассказал о том, что артистка перенесла три инсульта.