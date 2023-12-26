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10:09, 26 декабря 2023Культура

Певец Шура перенес инсульт

Super: певец Шура летом перенес микроинсульт

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский поп-певец Шура летом перенес микроинсульт. Об этом сообщает Super.

Отмечается, что это произошло во время отдыха исполнителя в Крыму. Он был доставлен в местную реанимацию, а через несколько дней Шуру перевели в московскую больницу.

Источник из близкого окружения певца рассказал, что за несколько дней до приступа артист чувствовал себя плохо — стал хуже выглядеть и с трудом разговаривал.

Сообщается, что период реабилитации занял месяц, все запланированные выступления Шуры в тот период были отменены. При этом о проблемах со здоровьем артиста знали только близкие.

Ранее адвокат российской актрисы Натальи Дрожжиной, которая экстремально похудела до 40 килограммов, рассказал о том, что артистка перенесла три инсульта.

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      Варвара Кошечкина
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