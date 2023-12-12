Экстремально похудевшая актриса Дрожжина перенесла три инсульта

Адвокат актрисы Дрожжиной рассказал, что актриса перенесла три инсульта

Адвокат российской актрисы Натальи Дрожжиной, которая экстремально похудела до 40 килограммов, рассказал о том, что артистка перенесла три инсульта. Об этом он сообщил в разговоре с телеканалом «360».

По словам юриста Вячеслава Макарова, сейчас звезда фильмов «Интердевочка» и «Семнадцать мгновений весны» чувствует себя плохо и проходит курс лечения.

«Не знаю, кто что пишет, по-любому это медицинская тайна. (…) Она перенесла несколько тяжелых операций еще в 2022 году и три инсульта, она это не скрывает. В настоящее время проходит курс реабилитации», — рассказал собеседник издания.

Макаров добавил, что не может рассказать, где сейчас находится актриса, в больнице или дома, так как это закрытая информация.

Ранее стало известно, что состояние Натальи Дрожжиной продолжает ухудшаться из-за последствий перенесенного инфаркта. На данный момент артистка весит меньше 40 килограммов. Экстремальное похудение, которое было спровоцировано сильным стрессом, вызвало проблемы с внутренними органами.