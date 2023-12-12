Стало известно об ухудшении состояния экстремально похудевшей актрисы Дрожжиной

Shot: актриса Дрожжина стала весить меньше 40 килограммов

Состояние российской актрисы Натальи Дрожжиной продолжает ухудшаться из-за последствий перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

На данный момент актриса «Семнадцать мгновений весны» весит меньше 40 килограммов. Экстремальное похудение вызвало проблемы с внутренними органами. Отмечается, что врачи ищут способ помочь Дрожжиной.

По данным канала, проблемы со здоровьем у артистки вызваны сильным стрессом, который она пережила за последний год. Также сообщается, что Дрожжина занимается оформлением инвалидности.

Ранее стало известно об угрозе жизни актрисы из-за голода. Сообщалось, что у Натальи Дрожжиной парализовало лицо, из-за чего она почти перестала говорить и испытывает трудности с приемом пищи.