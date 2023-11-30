Стало известно об угрозе жизни актрисы Дрожжиной из-за голода

Жизнь актрисы Дрожжиной находится под угрозой из-за трудностей с приемом пищи

Жизнь российской актрисы Натальи Дрожжиной находится под угрозой из-за голода, вызванного последствиями перенесенного инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что у актрисы фильма «Семнадцать мгновений весны» парализовало лицо, из-за чего она почти перестала говорить и испытывает трудности с приемом пищи. По данным канала, на данный момент Дрожжина весит 41 килограмм.

При этом подчеркивается, что вмешательство специалистов не принесло результатов, так как последствия инфаркта необратимы.

Во вторник, 28 ноября, стало известно, что народный артист России Михаил Боярский попал в Мариинскую больницу в Санкт-Петербурге с инфарктом. Звезде театра и кино стало плохо 27 ноября.