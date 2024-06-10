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15:13, 10 июня 2024Силовые структуры

СК завершил расследование дела о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

В Москве члены фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна предстанут перед судом

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фигурантов дела о работе благотворительного фонда «Возрождение» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Владимира Мунтяна. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Трое соучастников обвиняются по части 2 и 3 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, начиная с ноября 2022 года группа лиц незаконно осуществляла деятельность благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр "Возрождение"» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) на территории Москвы. Трое задержанных членов фонда полностью признали вину. Один из них сейчас находится под стражей, двое других – под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство. Следственные действия по нему продолжаются.

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      Олеся Мицкевич
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