СК завершил расследование дела о незаконной деятельности фонда «Возрождение»

В Москве члены фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна предстанут перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении фигурантов дела о работе благотворительного фонда «Возрождение» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) Владимира Мунтяна. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова.

Трое соучастников обвиняются по части 2 и 3 статьи 284.1 («Осуществление деятельности иностранной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории России ее деятельности») УК РФ.

По данным следствия, начиная с ноября 2022 года группа лиц незаконно осуществляла деятельность благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна и религиозной организации «Всеукраинский духовный центр "Возрождение"» (деятельность организации признана нежелательной в РФ) на территории Москвы. Трое задержанных членов фонда полностью признали вину. Один из них сейчас находится под стражей, двое других – под домашним арестом.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы выделено в отдельное производство. Следственные действия по нему продолжаются.

