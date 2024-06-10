Скачущее крупное стадо уникальных животных попало на видео в российском регионе

Стадо овцебыков в Якутии попало на видео экологов

Скачущее крупное стадо уникальных животных — овцебыков — попало на видео в резервации «Терпей-Тумус» в Якутии. Кадры публикует Telegram-канал «Заповедная Якутия», который ведут специалисты Дирекции биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков российского региона.

На опубликованных кадрах с вертолета видно, как животные на большой скорости скачут по холмам заповедника, не обращая внимания на воздушное судно. «В 2016 году общая расчетная численность овцебыков составила 2200 особей, а сегодня их более 6550 овцебыков», — уточнили экологи.

Овцебыки являются на сегодняшний день единственными представителями своего вида.

Ранее спасенный россиянами овцебык проиграл в схватке с коробкой и попал на видео.