Спасенный россиянами овцебык проиграл в схватке с коробкой и попал на видео

Спасенный на Таймыре овцебык поборолся с картонной коробкой и попал на видео

Спасенная на Таймыре самка овцебыка устроила поединок с картонной коробкой, проиграла в ней и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал парка «Роев ручей» в Красноярске, где сейчас обитает животное.

На выложенных сотрудниками парка кадрах видно, как овцебык замечает подложенную к ней в вольер коробку с лакомством — древесными ветками. Питомец парка изучил подарок и принялся бодать коробку.

Успеха в бодании овцебык не достиг — коробка осталась невредимой.

«Очень часто вы спрашиваете, как дела у Аланы. Отвечаем: у Аланы все хорошо — ест, играет, не забывает бодать зоологов и растет», — подписали видео сотрудники парка.

Новорожденного овцебыка обнаружили в мае 2023 года работники одного из промышленных предприятий Таймыра, рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша накормили и отогрели, а затем перевезли в Красноярск и передали на реабилитацию в зоопарк.