69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:29, 28 ноября 202369-я параллель

Спасенный россиянами овцебык проиграл в схватке с коробкой и попал на видео

Спасенный на Таймыре овцебык поборолся с картонной коробкой и попал на видео

Спасенная на Таймыре самка овцебыка устроила поединок с картонной коробкой, проиграла в ней и попала на видео. Кадры публикует Telegram-канал парка «Роев ручей» в Красноярске, где сейчас обитает животное.

На выложенных сотрудниками парка кадрах видно, как овцебык замечает подложенную к ней в вольер коробку с лакомством — древесными ветками. Питомец парка изучил подарок и принялся бодать коробку.

Успеха в бодании овцебык не достиг — коробка осталась невредимой.

«Очень часто вы спрашиваете, как дела у Аланы. Отвечаем: у Аланы все хорошо — ест, играет, не забывает бодать зоологов и растет», — подписали видео сотрудники парка.

Новорожденного овцебыка обнаружили в мае 2023 года работники одного из промышленных предприятий Таймыра, рядом с ним лежало тело взрослой особи. Детеныша накормили и отогрели, а затем перевезли в Красноярск и передали на реабилитацию в зоопарк.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      Врач раскрыла эффективные способы защититься от простуды и гриппа

      ЕС увеличил финансирование подготовки ВСУ на 194 миллиона евро

      Приговор писателю Глуховскому признали законным

      Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

      Автоэксперт описал порядок действий при заносе машины в непогоду

      Стало известно о миллионных убытках паба Макгрегора в Дублине

      Названа оптимальная толщина снега для зимующих на даче растений

      Оценены последствия исчезновения крупнейшего в мире айсберга

      В России оштрафовали издание «Медиазона» за нарушение закона об иноагентах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости