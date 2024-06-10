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16:29, 10 июня 2024Силовые структуры

Следователи возбудили еще два дела после истязания трехлетней девочки в Адыгее

СК Адыгеи завел дела на мать и работников опеки после убийства 3-летней девочки
Начало событий в новости Россиянин истязал свою трехлетнюю дочь и оказался под стражей

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следователи возбудили еще два уголовных дела после истязания отцом трехлетней дочки в Адыгейске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Адыгее.

Дела завели на мать девочки и работников органов опеки. В отношении женщины возбуждено дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а в отношении должностных лиц — по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ.

По данным следствия, мужчина, находясь по месту жительства, избил малолетнюю дочь 30 мая. В результате его действий ребенок получил тяжкие телесные повреждения и не выжил.

Позже стало известно, что до марта 2024 года девочка содержалась в социальном учреждении. Дома ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны родителей, а мать не исполняла свои обязанности по воспитанию и не препятствовала жестокому обращению с дочкой.

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      Олеся Мицкевич
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