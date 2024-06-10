Следователи возбудили еще два дела после истязания трехлетней девочки в Адыгее

Следователи возбудили еще два уголовных дела после истязания отцом трехлетней дочки в Адыгейске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Адыгее.
Дела завели на мать девочки и работников органов опеки. В отношении женщины возбуждено дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), а в отношении должностных лиц — по части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая смерть человека») УК РФ.
По данным следствия, мужчина, находясь по месту жительства, избил малолетнюю дочь 30 мая. В результате его действий ребенок получил тяжкие телесные повреждения и не выжил.
Позже стало известно, что до марта 2024 года девочка содержалась в социальном учреждении. Дома ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны родителей, а мать не исполняла свои обязанности по воспитанию и не препятствовала жестокому обращению с дочкой.