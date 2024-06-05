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20:10, 5 июня 2024Силовые структуры

Россиянин истязал свою трехлетнюю дочь и оказался под стражей

В Адыгее арестовали мужчину, до смерти истязавшего свою 3-летнюю дочь

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Адыгее отправил под стражу мужчину, который истязал свою трехлетнюю дочь. Девочка не выжила, сообщили «Ленте.ру» в следственном управлении Следственного комитета России по республике.

По данным следствия, все произошло в городе Адыгейске 30 мая. Мужчина, находясь по месту жительства, избил малолетнюю дочь. В результате его действий ребенок получил тяжкие телесные повреждения и не выжил.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ. Известно, что ранее девочка содержалась в социальном учреждении, а в марте 2024 года вернулась к родителям.

Ранее следователи в Салавате завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего мужчины, который избил компанию школьников из-за отказа дать ему электронную сигарету. В ближайшее время он предстанет перед судом.

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      Олеся Мицкевич
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