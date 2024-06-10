Собянина попросили построить новые трамвайные пути

В Мосгордуме предложили построить трамвайные линии между Старой и Новой Москвой

В Мосгордуме предложили построить трамвайные линии между Куркино, Путилково и Тушино, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Просьбу к мэру города Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву направили депутат Мосгордумы Дарья Беседина (признана в России иноагентом) и ее коллега Максим Круглов. Маршрут призван соединить столичный район Куркино, расположенный за МКАД, с Тушино. Предложено построить трамвайную ветку от ТЦ «Мега», которая бы прошла по Новокуркинскому шоссе через подмосковную деревню Путилково и соединилась бы с уже существующими трамвайными путями на улице Героев Панфиловцев.

По словам Бесединой, местные жители постоянно жалуются на пробки в этих районах. Единственным способом попасть в центр Москвы на общественном транспорте для них является поездка на автобусе или маршрутном такси до станции «Планерная». Из-за сильной транспортной загруженности добавление новых автобусов лишь усугубит проблему, считает депутат.

Ранее стало известно, что на севере столицы начали обособление трамвайных путей бордюром. Первым участком стала улица Костякова, по которой проходят маршруты № 27 и 29. Раньше на улице ежегодно случалось несколько десятков задержек трамваев из-за ДТП на путях.