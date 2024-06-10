Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 10 июня 2024Экономика

Собянина попросили построить новые трамвайные пути

В Мосгордуме предложили построить трамвайные линии между Старой и Новой Москвой

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Мосгордуме предложили построить трамвайные линии между Куркино, Путилково и Тушино, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Просьбу к мэру города Сергею Собянину и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву направили депутат Мосгордумы Дарья Беседина (признана в России иноагентом) и ее коллега Максим Круглов. Маршрут призван соединить столичный район Куркино, расположенный за МКАД, с Тушино. Предложено построить трамвайную ветку от ТЦ «Мега», которая бы прошла по Новокуркинскому шоссе через подмосковную деревню Путилково и соединилась бы с уже существующими трамвайными путями на улице Героев Панфиловцев.

По словам Бесединой, местные жители постоянно жалуются на пробки в этих районах. Единственным способом попасть в центр Москвы на общественном транспорте для них является поездка на автобусе или маршрутном такси до станции «Планерная». Из-за сильной транспортной загруженности добавление новых автобусов лишь усугубит проблему, считает депутат.

Ранее стало известно, что на севере столицы начали обособление трамвайных путей бордюром. Первым участком стала улица Костякова, по которой проходят маршруты № 27 и 29. Раньше на улице ежегодно случалось несколько десятков задержек трамваев из-за ДТП на путях.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон распустил парламент. Почему это позволит противникам помощи Украине прийти к власти во Франции?

      Россиянин попытался задушить 12-летнюю девочку шнурком на улице и был осужден

      Москвичей напугали тропическими ливнями

      Блогер начал распространять позитив и попал за решетку

      В парламенте Армении согласились рассмотреть отставку правительства

      Врач из Дубая перечислила меры безопасности после случайного секса

      В Британии раскрыли подробности решения Макрона о внеочередных выборах

      Названа тройка самых посещаемых в мире стран

      Стало известно о сообщнике осушившей бар российского бизнесмена домработнице

      МИД Белоруссии заявил о принципиальной важности заявки в БРИКС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше