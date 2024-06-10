Сожитель расправился с преподавательницей ВоГУ

В Вологде мужчина зарезал сожительницу — преподавательницу ВоГУ

Вологодский городской суд арестовал 28-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в расправе над 36-летней сожительницей, которая была старшим преподавателем кафедры всеобщей истории и социально-экономических дисциплин Вологодского госуниверситета (ВоГУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов области.

Мужчина будет в заключении до 7 августа. Его уже перевели в специализированное медицинское учреждение для осужденных и лиц, находящихся под стражей.

По версии следствия, 7 июня пара, находясь в своей квартире, поссорилась. В результате конфликта мужчина сначала попытался задушить сожительницу, а потом ударил ее ножом в грудь. Он также ранил себя ножом в грудь, но врачам удалось спасти ему жизнь.

Ранее в Пермском крае 60-летний мужчина напал на сожительницу и ее 82-летнюю мать.