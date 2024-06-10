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07:22, 10 июня 2024Мир

Способный нести гиперзвуковые «Цирконы» российский фрегат прибыл на Кубу

Способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» фрегат ВМФ России прибыл на Кубу

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Новейший фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прибыл на Кубу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации указывается, что вслед за фрегатом у берегов США появится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Ранее появилась информация, что на Кубе, расположенной в 180 километрах от США, ожидается прибытие флотилии российских кораблей, в которую входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Отмечается, что время полета «Цирконов» от Кубы до целей на территории США займет несколько секунд.

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      Маргарита Пименова
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