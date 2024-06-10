Способный нести гиперзвуковые «Цирконы» российский фрегат прибыл на Кубу

Способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон» фрегат ВМФ России прибыл на Кубу

Новейший фрегат Военно-морского флота (ВМФ) России «Адмирал Горшков», способный нести гиперзвуковые ракеты «Циркон», прибыл на Кубу. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

В публикации указывается, что вслед за фрегатом у берегов США появится атомная подводная лодка «Казань» с управляемым ракетным вооружением.

Ранее появилась информация, что на Кубе, расположенной в 180 километрах от США, ожидается прибытие флотилии российских кораблей, в которую входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань». Отмечается, что время полета «Цирконов» от Кубы до целей на территории США займет несколько секунд.