Кирби заявил, что США не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу

Носители гиперзвуковых ракет «Циркон» впервые появятся у побережья США. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На Кубе, расположенной в 180 километрах от США, 12 июня ожидается прибытие флотилии российских кораблей. Среди прочего, в нее входят фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Казань» проекта «Ясень-М». Оба этих корабля способны нести «Цирконы», при этом основным вооружением «Казани» являются крылатые ракеты «Калибр». Отмечается, что время полета «Цирконов» от Кубы до целей на территории США займет несколько секунд.

США не видят угрозу в визите российских военных кораблей на Кубу, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Чиновник добавил, что США будут внимательно следить за происходящим.

Россия перебросила корабли в район Кубы для учений

Россия перебрасывает корабли и самолеты для проведения военных учений в Карибском бассейне. Американские СМИ предполагают, что речь идет о «показе Россией того, что она все еще способна на определенный уровень глобальной демонстрации силы».

Также отмечалось, что учениями на Карибах российские власти хотят «выбить [США] из колеи» и оказать влияние на внутреннюю аудиторию. Отмечается, что корабли сделают остановку на Кубе и в Венесуэле, после учений останутся в регионе до конца лета, а осенью проведут еще одни маневры.

Несмотря на то, что в Белом доме заверили, что угроза отсутствует, американские чиновники напрямую связали учения с поддержкой Киева и разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары дальнобойным оружием в пределах Харьковской области. В Вашингтоне данный факт не вызвал тревоги также потому, что Россия ежегодно отправляла корабли в Западное полушарие с 2013 по 2020 год.

Тем не менее, сенатор от Флориды Марко Рубио заявил, что Куба должна быть наказана за прием российских военных кораблей. По его словам, «российские подводные лодки, способные нести ядерные ракеты, не действовали в Карибском бассейне более 30 лет». «Если режим на Кубе примет решение разрешить одной из них зайти в порт всего в 90 милях от нашего побережья, они должны столкнуться с реальными последствиями со стороны администрации [президента США Джо] Байдена», — уверен политик.

«Цирконы» способны предодолеть любую систему противоракетной обороны

Точные тактико-технические характеристики «Циркона» являются государственной тайной. В 2019 году президент России Владимир Путин рассказывал, что ракета способна развивать скорость, равную девяти числам Маха, а также обладает дальностью более тысячи километров и способна маневрировать на конечных этапах полета. Эта ракета изначально разрабатывалась как противокорабельная, но она способна поражать и наземные цели.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую систему противоракетной обороны. бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов подтвердил, что в мире не существует снарядов, которые способны перехватить «Циркон».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что США попытаются догнать Россию в попытке создать гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования.

Если «Циркон» уже принят на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся еще годы

Игорь Коротченко главный редактор журнала «Национальная оборона»

По словам специалиста, все усилия США сосредоточены на том, «чтобы не дать России быть впереди в создании этого оружия». Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся только на этапе стендовых испытаний аналога «Циркона».