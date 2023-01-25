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13:31, 25 января 2023Россия

Российский адмирал оценил мощь ракеты «Циркон»

Адмирал Комоедов заявил, что в мире не существует снарядов, способных перехватить «Циркон»

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В мире не существует снарядов, которые способны перехватить гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон», стоящую на вооружении российского фрегата «Адмирал Горшков». Таким образом ее оценил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Он подчеркнул, что указанная ракета способна развивать скорость свыше шести чисел Маха (скоростей звука).

«Его («Циркон» — прим. «Ленты.ру») очень тяжело обнаружить, тяжело сбить, потому что не существует еще таких ракет, которые могли бы догнать или даже встретиться с этим. Мощь в скорости», — заявил адмирал.

Комоедов также прокомментировал учения по применению данного оружия в водах Атлантики и призвал США и Великобританию их не бояться, так как маневры проходят в нейтральных водах океана.

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25 января фрегат «Адмирал Горшков» впервые отработал организацию нанесения удара ракетой «Циркон» по морской цели в Западной Атлантике. Учение было проведено с помощью компьютерного моделирования. Цель имитировала корабль условного противника, находящегося на удалении более 900 километров.

Точные тактико-технические характеристики «Циркона» засекречены. В 2019 году президент России Владимир Путин рассказывал, что ракета способна развивать скорость, равную девяти числам Маха, а также обладает дальностью более тысячи километров. 24 августа 2021 года был заключен контракт на поставку «Цирконов» Минобороны страны.

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Варвара Кошечкина
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