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16:25, 4 марта 2024Наука и техника

Россия подтвердила боевое применение «Циркона»

MWM: Россия подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» в СВО

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Первое боевое применение гиперзвукового планирующего средства поражения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подтвердили в России. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, президент Владимир Путин подтвердил в обращении к Федеральному собранию России 29 февраля, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в публикации.

Отмечается, что способность таких ракет маневрировать на конечных этапах полета делает их более точными и менее уязвимыми для перехвата.

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В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе СВО Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую противоракетную оборону.

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      Даниил Иринин
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