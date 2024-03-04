Россия подтвердила боевое применение «Циркона»

MWM: Россия подтвердила применение гиперзвуковой ракеты «Циркон» в СВО

Первое боевое применение гиперзвукового планирующего средства поражения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) подтвердили в России. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«После многочисленных сообщений из российских и западных источников о том, что гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" использовалась российскими Вооруженными силами для поддержки продолжающихся операций на Украине, президент Владимир Путин подтвердил в обращении к Федеральному собранию России 29 февраля, что ракета произвела свой первый боевой пуск», — говорится в публикации.

Отмечается, что способность таких ракет маневрировать на конечных этапах полета делает их более точными и менее уязвимыми для перехвата.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе СВО Российская армия уже применяла гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон», которые подтвердили свои характеристики.

В январе генеральный директор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что ракета «Циркон» способна преодолеть почти любую противоракетную оборону.