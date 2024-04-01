Перспективы создания аналога «Циркона» в США оценили

Эксперт Коротченко: США потребуются годы, чтобы создать аналог «Циркона»

США попытаются догнать Россию в попытке создать гиперзвуковое ракетное оружие морского базирования. Об этом РИА Новости заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Работа США в области создания гиперзвуковой ракеты морского базирования является реакцией на более успешные и эффективные разработки России в данной сфере», — заметил Коротченко. Таким образом эксперт отреагировал на сообщение американского издания Defence News об испытаниях гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW).

«Если российские ракеты "Циркон" уже приняты на вооружение, то американским разработчикам для этого понадобятся еще годы», — оценил он перспективы создания аналога российского вооружения. По словам специалиста, все усилия США сосредоточены на том, «чтобы не дать России быть впереди в создании этого оружия».

Также он подчеркнул, что Соединенные Штаты находятся только на этапе стендовых испытаний этого оружия. Коротченко заключил, что до его приема на вооружение Военно-морских сил (ВМС) США пройдут годы работы.

В феврале президент России Владимир Путин сообщил, что в ходе СВО российская армия применила гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и «Циркон». По словам Путина, ракеты подтвердили свои характеристики.