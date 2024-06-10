США решили подписать с Саудовской Аравией оборонное соглашение

WSJ: США предложат Эр-Рияду помощь в рамках нормализации отношений с Израилем

США предложат Саудовской Аравии оборонный договор, который предполагает помощь в защите страны, в рамках соглашения по поощрению нормализации ее отношений с Израилем. О соглашении Вашингтона и Эр-Рияда сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что США стремятся предоставить израильским лидерам возможность достичь их долгожданной цели по установлению дипломатических отношений с Саудовской Аравией для большего признания в арабском и мусульманском мире.

По данным издания, договор, известный как Соглашение о стратегическом альянсе, вряд ли получит поддержку достаточного количества сенаторов США, если не будет связан с обязательством Саудовской Аравии нормализовать отношения с Израилем.

При этом чиновники также назвали влияющий на заключение соглашения фактор. По их словам, его подписание зависит от «приверженности Израиля созданию палестинского государства» и прекращения боевых действий на территории сектора Газа.