Стала известна общая сумма подписанных на ПМЭФ соглашений

Росконгресс: на ПМЭФ было подписано 1073 соглашения на сумму 6,492 трлн рублей

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2024 году было подписано 1073 соглашения. Об этом со ссылкой на Росконгресс пишет РИА Новости.

Стала известна и общая сумма заключенных соглашений — 6,492 триллиона рублей. При этом Росконгресс учитывал только те договоры, где сумма не была коммерческой тайной. С представителями иностранных компаний в этом году было заключено 55 соглашений.

По данным организации, самым дорогим соглашением прошедшего форума стал документ о сотрудничестве в реализации проектов модернизации тепловой генерации на Дальнем Востоке, подписанный ВЭБ.РФ и ПАО «РусГидро». Среди российских регионов лидером по сумме заключенных соглашений стал Санкт-Петербург — всего городом было подписано 69 документов на общую сумму почти 1,3 триллиона рублей.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что ПМЭФ в 2024 году посетили участники более чем из 136 государств и регионов. Глава города заявил, что рад такому числу гостей из разных стран, и назвал количество посетителей небывалым. По словам Беглова, люди проявили смелость и мужество, приехав на форум несмотря на давление и «страшилки».