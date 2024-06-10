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18:31, 10 июня 2024Мир

Стала известна реакция Зеленского на отказ Китая от участия в саммите по Украине

Spiegel: отказ Китая от участия в саммите по Украине разочаровал Зеленского

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Отказ Китая от участия в саммите по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в Швейцарии 15-16 июня, стал горьким разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского и правительства Германии. О реакции украинского лидера сообщает Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного немецкого дипломата, пожелавшего сохранить анонимность.

«Участие Китая, пусть даже в виде специального посланника, придало бы саммиту значительно больший вес. Важные региональные державы, такие как Бразилия и Саудовская Аравия, также, очевидно, не хотят посылать глав государств и правительств», — говорится в материале.

По словам источника, маловероятно, что страны Глобального Юга «будут в деле».

Ранее присутствие незападных стран назвали условием для успеха швейцарской конференции по Украине. Отмечается, что Зеленский намеревается склонить большинство стран к одобрению его «формулы мира», чтобы потом поставить Москву перед фактом, а не начинать переговоры.

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      Виктория Кондратьева
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