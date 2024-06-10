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20:51, 10 июня 2024Россия

Стали известны анализы воды после массового отравления в российском городе

Анализ воды в Буйнакске не выявил нарушений после массового отравления

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Анализы воды в дагестанском городе Буйнакск, которые были взяты после массового отравления, не выявили нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor со ссылкой на руководителя водоканала российского города.

По их данным, образцы для анализов были взяты из всех используемых источников. При этом местных жителей попросили не пить воду из-под крана. На данный момент гражданам раздают бутилированную воду.

В свою очередь глава водоканала Руслан Чериев заявил, что не знает, из-за чего могло произойти массовое отравление.

О сотнях заболевших людей в Буйнакске стало известно ранее 10 июня. Пресс-секретарь администрации города Арип Аримов заявил, что за медицинской помощью обратились более 270 человек — у всех выявлены признаки острой кишечной инфекции. Более 30 человек, в том числе 21 ребенок, госпитализированы.

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