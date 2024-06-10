Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 10 июня 2024Мир

Стало известно о намерении Макрона поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен

Politico: Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии (ЕК). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники во французском правительстве.

По словам одного из министров, Макрон планирует поддержать фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции.

Ранее Макрон распустил нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание — и назначил досрочные выборы, первый тур которых намечен на 30 июня. За несколько минут до обращения Макрона глава партии «Национальное объединение», которая побеждает во Франции на выборах в Европарламент, призвал провести новые парламентские выборы в стране.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Нас ждут огромные перемены». Какие впечатления остались у военкоров от встречи с министром обороны Белоусовым?

      Учительница завалила подарками 10-летнего ученика и занялась с ним сексом

      Зеленский прибыл с визитом в Германию

      Движение ХАМАС отреагировало на резолюцию СБ ООН по Газе

      В мужской сперме обнаружили микропластик

      Маск предложил проверить участие сына Байдена в коррумпировании стран

      В Китае начали наказывать за богатую жизнь. В сети устроили охоту на блогеров, которые хвастаются роскошью

      Маск пригрозил Apple из-за ИИ

      Россиянин избил беременную женщину после замечания

      Стало известно о намерении Макрона поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше