Стало известно о намерении Макрона поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен

Politico: Макрон поддержит переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен поддержать переизбрание Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Европейской комиссии (ЕК). Об этом пишет Politico со ссылкой на источники во французском правительстве.

По словам одного из министров, Макрон планирует поддержать фон дер Ляйен в обмен на уступки по политическим целям Франции.

Ранее Макрон распустил нижнюю палату парламента страны — Национальное собрание — и назначил досрочные выборы, первый тур которых намечен на 30 июня. За несколько минут до обращения Макрона глава партии «Национальное объединение», которая побеждает во Франции на выборах в Европарламент, призвал провести новые парламентские выборы в стране.