Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

Взорвавшийся в Польше завод Mesko производил ПЗРК Piorun для Украины

Взорвавшийся в Польше оружейный завод Mesko производил оружие для его дальнейшей отправки на Украину. Об этом сообщается на сайте предприятия.

По данным публикации, в 2022 году Mesko заключил контракт с Министерством обороны США на продажу нескольких сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun для их дальнейшей передачи Украине. В 2023 году предприятие сообщило, что украинские войска уже оснащены Piorun, «надежность которых неоднократно подтверждалась в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране».

Кроме того, в 2023 году также сообщалось о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов для поставок Украине.

Мощный взрыв на оружейном заводе произошел 10 июня, в результате инцидента есть пострадавшие. Одного из них спасти не удалось.