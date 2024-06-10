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16:46, 10 июня 2024Мир

Стало известно о производстве оружия для Украины на взорвавшемся в Польше заводе

Взорвавшийся в Польше завод Mesko производил ПЗРК Piorun для Украины

Фото: Szymon Rutkowski / Wikimedia

Взорвавшийся в Польше оружейный завод Mesko производил оружие для его дальнейшей отправки на Украину. Об этом сообщается на сайте предприятия.

По данным публикации, в 2022 году Mesko заключил контракт с Министерством обороны США на продажу нескольких сотен переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Piorun для их дальнейшей передачи Украине. В 2023 году предприятие сообщило, что украинские войска уже оснащены Piorun, «надежность которых неоднократно подтверждалась в ходе продолжающегося вооруженного конфликта в этой стране».

Кроме того, в 2023 году также сообщалось о запуске совместного с Киевом производства танковых боеприпасов для поставок Украине.

Мощный взрыв на оружейном заводе произошел 10 июня, в результате инцидента есть пострадавшие. Одного из них спасти не удалось.

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      Елизавета Мытарева
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