Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:13, 10 июня 2024Россия

Стало известно об отказах российским арестантам в отправке на СВО

«БИЗНЕС Online»: арестантам Татарстана отказали в отправке добровольцами на СВО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Арестантам из Татарстана отказали в отправке на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольцев. Об этом стало известно порталу «БИЗНЕС Online».

По сообщению издания, речь идет как минимум о семи подобных случаях — речь по большей части идет о проходящих по «наркотическим» статьям обвиняемых. В качестве примера портал привел случай Ильяса Файзрахманова, которому вменяют преступление по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Также «БИЗНЕС Online» сообщило об отказе Станиславу Судакову, который оказался вовлечен в деятельность мошеннического кол-центра — он забирал деньги у жертв и пересылал мошенникам. При этом он сообщил, что не понимал, что вовлечен в совершение преступления.

Материалы по теме:
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО? И почему им говорят, что этого делать нельзя
Зачем россиянам вскрывать цинковые гробы участников СВО?И почему им говорят, что этого делать нельзя
26 февраля 2024
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

В свою очередь МВД по Татарстану заявило изданию, что арестанты не получали отказа — документы с прошением об отправке на СВО были возвращены им без рассмотрения, так как комплект документов у заключенных не соответствовал требованиям.

Ранее российский военный рассказал о «взятых на понт» бывших заключенных во время атак Вооруженных сил Украины. По заявлению военного, во время атак ВСУ освобожденные из колонии бойцы сначала пообещали командиру стоять до конца, однако после того как несколько их сослуживцев получили ранения, выразили сомнения в необходимости эвакуации товарищей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с вице-президентом африканской страны пропал

      Индекс Мосбиржи вернулся к падению

      Россияне обнаружили на берегу моря выложенное обувью послание из одного слова

      Премьер Чехии обвинил Россию в попытке поджечь пражские городские автобусы

      Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в ЛНР

      Пилоты застрявшего в Москве рейса ушли отдыхать и оставили россиян в аэропорту

      На Украине командиров ВСУ уличили в сокрытии потерь территорий

      Российские регионы захотели принять трудовых мигрантов из Афганистана

      Названа дата слушаний в CAS по апелляциям по делу Валиевой

      Россиян предупредили о росте заболеваемости «малой чумой»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше