Стало известно об отказах российским арестантам в отправке на СВО

«БИЗНЕС Online»: арестантам Татарстана отказали в отправке добровольцами на СВО

Арестантам из Татарстана отказали в отправке на специальную военную операцию (СВО) в качестве добровольцев. Об этом стало известно порталу «БИЗНЕС Online».

По сообщению издания, речь идет как минимум о семи подобных случаях — речь по большей части идет о проходящих по «наркотическим» статьям обвиняемых. В качестве примера портал привел случай Ильяса Файзрахманова, которому вменяют преступление по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Также «БИЗНЕС Online» сообщило об отказе Станиславу Судакову, который оказался вовлечен в деятельность мошеннического кол-центра — он забирал деньги у жертв и пересылал мошенникам. При этом он сообщил, что не понимал, что вовлечен в совершение преступления.

В свою очередь МВД по Татарстану заявило изданию, что арестанты не получали отказа — документы с прошением об отправке на СВО были возвращены им без рассмотрения, так как комплект документов у заключенных не соответствовал требованиям.

Ранее российский военный рассказал о «взятых на понт» бывших заключенных во время атак Вооруженных сил Украины. По заявлению военного, во время атак ВСУ освобожденные из колонии бойцы сначала пообещали командиру стоять до конца, однако после того как несколько их сослуживцев получили ранения, выразили сомнения в необходимости эвакуации товарищей.