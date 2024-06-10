Технику российской авиакомпании оторвало палец в Шереметьево

«Авиаторщина»: техник российской авиакомпании лишился пальца в Шереметьево

Техник российской авиакомпании лишился пальца в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

По данным источника, инцидент произошел 4 июня. Когда 23-летний Андрей И. собирал кухонное оборудование у ангара терминала В, при неустановленных обстоятельствах ему оторвало палец.

Мужчина обратился в городскую клиническую больницу номер 31 недалеко от метро «Проспект Вернадского». Как пишет канал, сотруднику перевозчика поставили диагноз «Полная травматическая ампутация пятого пальца правой руки». Полиция проводит проверку случившегося.

В Австрии пассажирский самолет попал в грозу и получил серьезные повреждения. Град сорвал обшивку на носу воздушного судна.