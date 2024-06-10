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11:12, 10 июня 2024Путешествия

Град сорвал нос пассажирского самолета в воздухе

ABC News: град сорвал нос пассажирского самолета Austrian Airlines

Кадр: AviationSource / YouTube

Пассажирский самолет Austrian Airlines попал под град и получил серьезные повреждения во время полета. Подробности сообщает канал ABC News.

Лайнер выполнял рейс из Пальмы-де-Майорки (Испания) в Вену (Австрия) 9 июня. На подлете к аэропорту прибытия воздушное судно попало под град и в грозу, которую, по словам экипажа, не было видно на радаре. В результате град повредил окна кабины пилотов и сорвал покрытие носа самолета.

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Пассажиры рассказали, что все случилось в воздухе примерно за 20 минут до посадки. Началась сильная турбулентность, из-за чего по салону «летали телефоны и чашки».

«Мы определенно чувствовали, как град обрушивается на самолет, и в течение минуты он был довольно громким и, конечно, очень трясло», — поделилась участница рейса Эммели Окли.

Уточняется, что экипаж подал сигнал бедствия и смог благополучно посадить лайнер, несмотря на повреждения. Люди на борту не пострадали.

В Индии два самолета едва не столкнулись в аэропорту. На записи происшествия видно, что один борт IndiGo приземлился на ту же полосу, с которой в тот момент взлетал другой лайнер Air India.

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      Мария Борисова
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