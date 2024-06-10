Требующие отставки Пашиняна демонстранты пригрозили перекрыть проспект в Ереване

В Ереване демонстранты решили поставить палатки и перекрыть проспект Баграмяна

Требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна демонстранты в Ереване пригрозили установить палатки и перекрыть проспект Баграмяна. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы останемся здесь, разместимся в своих машинах и установим палатки. Полиция перекрыла улицу Демирчяна, а мы перекроем проспект Баграмяна», — обратился к своим сторонникам лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян.

Ранее Галстанян призвал граждан 10 июня собраться на массовые акции протеста. Он отметил, что акция неповиновения должна продолжаться четыре дня без перерыва. Галстанян подчеркнул, что в списке требований оппозиции остается отставка правительства страны.