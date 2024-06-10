Три сотрудника МЧС пострадали в ходе боевых действий в Донбассе

МЧС РФ: 3 спасателя пострадали на пожаре в ходе боевых действий в Донбассе

Три сотрудника МЧС пострадали в ходе боевых действий в Докучаевском городском округе Донецкой народной республики (Донбасс), спасатели прибыли тушить пожар в доме, в который попал взрывоопасный предмет. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram-канале.

«Личный состав самостоятельно добрался с места происшествия до больницы», — добавили в МЧС РФ. В настоящее время спасатели находятся на амбулаторном лечении.

В мае в ДНР сотрудники МЧС пострадали во время атаки дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда четверо спасателей торопились на ликвидацию пожара в Горловке, но во время езды их настиг беспилотник.