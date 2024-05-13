Сотрудники МЧС России пострадали при атаке дрона в ДНР

МЧС России: четверо сотрудников пострадали при атаке украинского дрона в ДНР

Четверо сотрудников МЧС России пострадали при атаке украинского дрона в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Спасатели торопились на ликвидацию пожара в Горловке, но во время езды их настиг беспилотник.

«Личный состав самостоятельно эвакуировался с места обстрела на втором пожарном автомобиле. Сейчас пострадавшие в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь», — разъяснили в МЧС.

Других подробностей в ведомстве не привели.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС оказались под обстрелом украинской армии в Каховке. Как уточнялось, они прибыли для оказания помощи жителям, раненым при предыдущем обстреле со стороны Украины.

До этого украинский дрон атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области.