Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке

Сотрудники МЧС попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, они прибыли, чтобы оказать помощь раненным при предыдущем обстреле ВСУ жителям. В результате атаки украинской армии два человека пострадали, а один получил несовместимые с жизнью ранения. При повторном обстреле ВСУ один из сотрудников МЧС был ранен.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военные России ударили по расположению артиллерии в подконтрольном Киеву Бериславе Херсонской области. Он отметил, что из населенного пункта ВСУ осуществляли обстрел мирного населения в Каховке.

В начале апреля беспилотник украинской армии атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Тот, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании.