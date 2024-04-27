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15:48, 27 апреля 2024Бывший СССР

Сотрудники МЧС попали под обстрел ВСУ в Каховке

Глава Каховского округа Филипчук: ВСУ обстреляли сотрудников МЧС в Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Сотрудники МЧС попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Каховке. Об этом сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

По его словам, они прибыли, чтобы оказать помощь раненным при предыдущем обстреле ВСУ жителям. В результате атаки украинской армии два человека пострадали, а один получил несовместимые с жизнью ранения. При повторном обстреле ВСУ один из сотрудников МЧС был ранен.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что военные России ударили по расположению артиллерии в подконтрольном Киеву Бериславе Херсонской области. Он отметил, что из населенного пункта ВСУ осуществляли обстрел мирного населения в Каховке.

В начале апреля беспилотник украинской армии атаковал автомобиль сотрудника каховской администрации в Херсонской области. Тот, увидев приближающийся дрон, успел выбежать из машины и укрыться в здании.

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      Кристина Есикова
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