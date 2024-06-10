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11:46, 10 июня 2024Путешествия

Турист помочился с высоты на священном перевале в России и попал на видео

Россиянин помочился с высоты перевала Кату-Ярык на Алтае и попал на видео

Российский турист помочился на перевале Кату-Ярык в Алтайском крае и попал на видео. Ролик публикует Telegram-канал «Алтай: главные новости».

На кадрах видно, как мужчина подходит к обрыву и начинает справлять нужду с высоты в священном месте. Вместе с россиянином были две женщины, одна из них и снимала видео со словами «Давай!»

По данным МВД республики, героем скандальной публикации оказался 31-летний житель Новосибирска. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его местонахождение.

«В действиях мужчины усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 ("Мелкое хулиганство") КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Тем временем пользователи сети жестко осудили действия путешественника. «Какое неуважение, — написал один из комментаторов. — Вот воспитание и культура, отвратно». «Таким нелюдям нужно ограничивать посещение туристических мест на законодательном уровне», — отметил другой. «Найти и наказать, — добавил третий. — Пусть извиняется в следующем видео».

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      Фариза Бацазова
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