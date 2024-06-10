У мужчины вывалился кишечник из-за одновременных чиха и кашля

В США у пожилого мужчины вывалился кишечник из-за одновременных чиха и кашля

В штате Флорида, США, у 63-летнего мужчины вывалился наружу кишечник после того, как за завтраком он кашлянул и чихнул одновременно. Об этом пишет Daily Mail.

Пожилой мужчина сидел за столом с женой, когда после чиха и кашля вдруг почувствовал что-то мокрое в районе живота. Посмотрев вниз, он увидел, что его свежий шрам от хирургической операции открылся и из него торчит кишечник.

Две недели назад мужчину прооперировали, а утром того же дня сняли швы. Врачи сказали, что сделанный хирургами разрез почти зажил.

Жена пострадавшего вызвала скорую помощь: его срочно доставили в больницу и вновь зашили. Через шесть дней мужчина смог вернуться домой. Он не столкнулся ни с какими осложнениями.

Инцидент, произошедший с 63-летним пациентом, был подробно описан в научном журнале American Journal of Medical Case Reports. По данным исследования, с подобными осложнениями встречаются три человека из ста. Однако среди пожилых пациентов шанс того, что после операции их внутренние органы порвут швы хирургических разрезов, выше. Он достигает десяти процентов.

Ранее сообщалось, что организм женщины из Канады начал сам вырабатывать алкоголь. Пациентка часто принимала большие дозы антибиотиков во время лечения предыдущих болезней, что и привело к появлению у нее «синдрома автопивоварни».