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11:24, 10 июня 2024Россия

Участник СВО заживо сгорел в российском регионе

В Орловской области заживо сгорел участник спецоперации

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Орловской области заживо сгорел участник специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «ПРИНТ-ТВ Ливны».

Мужчина находился в своем доме в селе Навесное, когда там начался пожар. После пожара дом стал непригоден для проживания, на опубликованных фотографиях видно уцелевшие стены и металлическую кровлю.

У участника СВО осталось четверо детей.

Ранее участники СВО попали в ДТП в Свердловской области — они столкнулись с автобусом, перевозившим хоккейную команду. В салоне легкового автомобиля находились двое бойцов спецоперации, спасти их не удалось.

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      Алан Босиков
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