Условия для банков по льготной ипотеке захотели улучшить

Власти захотели улучшить условия по льготной ипотеке для банков

После 1 июля уровень возмещения банкам за выдачу льготной ипотеки увеличат. О том, что власти захотели улучшить условия по жилищным кредитам для финансовых организаций, со ссылкой на источники на финансовом рынке сообщает РБК.

Речь идет о повышении надбавки к ключевой ставке Центробанка, которая используется для расчета компенсации недополученных доходов банков по программам с господдержкой. В данный момент возмещение рассчитывается как разница между ключевой ставкой плюс 1,5 процентного пункта и ставкой по льготной программе. С этого года надбавка уменьшилась с 2 до 1,5 процентного пункта, что сделало такие кредиты нерентабельными для финансовых организаций. Для того чтобы сохранить доходность и защитить кредитные портфели, некоторые банки ввели комиссии для застройщиков за выдачу льготных ипотечных кредитов.

На данный момент нет точной информации, насколько повысят уровень возмещения. «Вроде бы есть консенсус, и даже Минфин согласился, чтобы вернулся спред на уровень 2 процентных пункта. По всем программам ипотеки», — рассказал один из собеседников издания.

По мнению вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, возврата к двум процентным пунктам будет достаточно, чтобы «исключить перекос на рынке».