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19:52, 10 июня 2024Мир

В Британии раскрыли подробности решения Макрона о внеочередных выборах

Telegraph: решение Макрона о проведении выборов застало всех врасплох

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов «застало всех врасплох». Подробности случившегося раскрыла британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, решение французский лидер принял за закрытыми дверями совместно с несколькими советниками.

«Это застало всех врасплох», — приводит издание слова источника.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что партия Макрона «Возрождение» проиграла на выборах в Европарламент из-за непопулярных законопроектов. По его словам, последние полтора гада во Франции принимались непопулярные меры социального характера.

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      Виктория Кондратьева
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