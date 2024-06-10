В Британии раскрыли подробности решения Макрона о внеочередных выборах

Telegraph: решение Макрона о проведении выборов застало всех врасплох

Решение президента Франции Эммануэля Макрона о проведении внеочередных парламентских выборов «застало всех врасплох». Подробности случившегося раскрыла британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

По информации издания, решение французский лидер принял за закрытыми дверями совместно с несколькими советниками.

«Это застало всех врасплох», — приводит издание слова источника.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин заявил, что партия Макрона «Возрождение» проиграла на выборах в Европарламент из-за непопулярных законопроектов. По его словам, последние полтора гада во Франции принимались непопулярные меры социального характера.