В ДНР раскрыли потери ВСУ на востоке Часова Яра

Кимаковский: ВСУ потеряли больше тысячи человек на востоке Часова Яра

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше тысячи человек на востоке Часова Яра. Потери украинской армии раскрыл советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Восток Часова Яра какое-то время был так называемой серой зоной. Затем вооруженные формирования Украины пытались держать под огневым контролем эту территорию, пытались заходить и укрепиться. Такая оборона им стоила невозвратных потерь — более тысячи человек. Разумеется, цифра эта примерная по итогам изучения средств объективного контроля», — рассказал он.

Кимаковский также сообщил, что в настоящий момент большая часть этой территории находится под контролем российских военных. Он также отметил, что сейчас усиливается давление на ВСУ с юга, юго-запада и юго-востока города.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные взяли под контроль 60 процентов территории региона. Он также отметил, что некоторые крупные города республики все еще контролируются украинскими силами.