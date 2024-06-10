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09:10, 10 июня 2024Бывший СССР

В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

Пушилин: ВС России продвигаются на авдеевском направлении наиболее успешно

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Среди всех участков фронта Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на авдеевском направлении наиболее успешно. Об интенсивном наступлении российских войск рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Где сейчас мы видим наиболее интенсивное продвижение — это, безусловно, авдеевское направление», — передаются в публикации слова политика.

Он напомнил, что в ходе боевых действий на авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Нетайлово и Уманское, имеющие тактическое значение. Также Пушилин отметил, что ВС России успешно продвигаются в районе Часов Яра.

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      Глеб Палехов
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