В ДНР рассказали об интенсивном наступлении ВС России на авдеевском направлении

Пушилин: ВС России продвигаются на авдеевском направлении наиболее успешно

Среди всех участков фронта Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на авдеевском направлении наиболее успешно. Об интенсивном наступлении российских войск рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

«Где сейчас мы видим наиболее интенсивное продвижение — это, безусловно, авдеевское направление», — передаются в публикации слова политика.

Он напомнил, что в ходе боевых действий на авдеевском направлении российские войска взяли под контроль населенные пункты Нетайлово и Уманское, имеющие тактическое значение. Также Пушилин отметил, что ВС России успешно продвигаются в районе Часов Яра.