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18:18, 10 июня 2024Экономика

В Думе начали работу над социально значимыми законопроектами

Володин: ГД начала работу над исполнением поручений президента РФ на ПМЭФ

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Госдума начала работу над законопроектами, направленными на исполнение поручений президента России Владимира Путина, которые он озвучил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, его цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что законодательное обеспечение инициатив главы государства — приоритет для парламентариев. По словам Володина, президент поставил ряд задач и решения по ним должны быть приняты как можно скорее.

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В первую очередь речь идет о социально значимых мерах, таких как индексация пенсий работающим пенсионерам и обеспечение опережающего роста зарплат, отметил председатель ГД. Володин заявил, что Дума ожидает предложений по поручения президента от правительства. «Это важно для повышения качества жизни людей и достижения национальных целей развития», — добавил он.

Ранее глава кабмина РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, на сегодняшний день в России более 7,8 миллиона работающих пенсионеров. Премьер-министр назвал их людьми с солидным опытом и подчеркнул, что они востребованы на рынке труда.

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