В Китае посоветовали перестать недооценивать решимость защищать свою целостность

Посольство КНР в США: Китай готов защищать свою территориальную целостность

Китай готов защищать свою территориальную целостность, и не стоит недооценивать его способности и решимость. Об этом заявили в посольстве Китая в США, передает РИА Новости.

«Никто не должен недооценивать приверженность, решимость и способность Китая защитить свой суверенитет и территориальную целостность», — отмечается в сообщении.

Китайская сторона также подчеркнула, что продажи США оружия Тайваню нарушают региональный порядок и Вашингтону необходимо вернуться к принципам одного Китая.

Ранее глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Самуэль Папаро заявил, что в случае военной операции Китая на Тайване США разместят недалеко от острова тысячи беспилотных кораблей. Он отметил, что тысячи американских беспилотных кораблей должны помешать возможным действиям китайских вооруженных сил, а также «сделать их жизни крайне несчастными на месяц, что даст время для всего остального».