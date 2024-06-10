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12:22, 10 июня 2024Интернет и СМИ

В Китае предрекли изменения отношения Европы к украинскому конфликту

AT: результаты выборов в Европарламент могут изменить отношение к России

Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Изменение состава Европарламента после выборов может повлиять на отношение к украинскому конфликту и России в Европе. Об этом говорится в материале издания Asia Times (AT) из Китая.

В материале отмечается, что меньшее число голосов на предварительных выборах в Европарламент получили партии, выступающие за продолжение российско-украинского конфликта. В частности, в таком положении оказалась партия президента Франции Эммануэля Макрона, выступающего за военную поддержку Киева.

Большее же число голосов получили объединения, которые призывают прекратить противостояние Киева и Москвы. К таким, отмечает издание, относятся немецкие партии «Альтернатива для Германии» и «Союз Сары Вагенкнехт». «Если эти политические объединения получат больше влияния, то Европа может изменить отношение к украинскому конфликту и России», — заключили в Asia Times.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о предварительных результатах выборов в Европарламент. Она заявила, что поражение партий Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца говорит об их политической несостоятельности.

Выборы в Европарламент проходили с 6 по 9 июня в европейских странах.

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