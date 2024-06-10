Матвиенко указала на «опасный вирус» на фоне результатов выборов в Европарламент

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на «опасный вирус нелегитимности» среди европейских лидеров на фоне предварительных результатов выборов в Европарламент (ЕП). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.
Она заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент показывает их несостоятельность как политиков.
«Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала Матвиенко. Спикер Совфеда связала подобный результат с игнорированием запросов от простых европейцев.
Матвиенко допустила, что результат выборов в Европарламент продемонстрировал тренд на «ослабление мандата национального давления и реальной легитимности тех, кто разрывает связь с избирателями».
До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая об итогах выборов в Европарламент, заметил, что Макрон и Шольц цепляются за власть.
Кроме того, предварительные результаты выборов в Европарламент прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, поражение партии Макрона на выборах свидетельствует о его собственном провале и провале его политики.