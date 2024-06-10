Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:55, 10 июня 2024Россия

Матвиенко указала на «опасный вирус» на фоне результатов выборов в Европарламент

Спикер СФ Матвиенко заявила о несостоятельности лидеров ЕС на фоне выборов в ЕП
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на «опасный вирус нелегитимности» среди европейских лидеров на фоне предварительных результатов выборов в Европарламент (ЕП). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Она заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент показывает их несостоятельность как политиков.

«Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала Матвиенко. Спикер Совфеда связала подобный результат с игнорированием запросов от простых европейцев.

Матвиенко допустила, что результат выборов в Европарламент продемонстрировал тренд на «ослабление мандата национального давления и реальной легитимности тех, кто разрывает связь с избирателями».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая об итогах выборов в Европарламент, заметил, что Макрон и Шольц цепляются за власть.

Кроме того, предварительные результаты выборов в Европарламент прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, поражение партии Макрона на выборах свидетельствует о его собственном провале и провале его политики.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия в зоне СВО начала применять новую артустановку

      Девушка пришла в гости к бойфренду и сделала отвратительное открытие

      48-летняя Шарлиз Терон вышла в свет в откровенном образе

      Россиянин угрожал полицейскому охотничьим ножом и получил штраф

      Глава МИД Казахстана примет участие в июньском саммите БРИКС

      Условия для банков по льготной ипотеке захотели улучшить

      Аленичев оценил шансы Промеса на возвращение в «Спартак»

      Российский преподаватель с мачете разгонял посиделки во дворе и попал на видео

      Москвичка с сыном-подростком по очереди выпали из окна

      Мужчина обнаружил у себя дома жуткого «инопланетного жука»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше