Матвиенко указала на «опасный вирус» на фоне результатов выборов в Европарламент

Спикер СФ Матвиенко заявила о несостоятельности лидеров ЕС на фоне выборов в ЕП

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала на «опасный вирус нелегитимности» среди европейских лидеров на фоне предварительных результатов выборов в Европарламент (ЕП). Своим мнением она поделилась в Telegram-канале.

Она заявила, что поражение партий президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца на выборах в Европарламент показывает их несостоятельность как политиков.

«Макрон и Шольц потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, это еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», — написала Матвиенко. Спикер Совфеда связала подобный результат с игнорированием запросов от простых европейцев.

Матвиенко допустила, что результат выборов в Европарламент продемонстрировал тренд на «ослабление мандата национального давления и реальной легитимности тех, кто разрывает связь с избирателями».

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая об итогах выборов в Европарламент, заметил, что Макрон и Шольц цепляются за власть.

Кроме того, предварительные результаты выборов в Европарламент прокомментировал сенатор Алексей Пушков. По его мнению, поражение партии Макрона на выборах свидетельствует о его собственном провале и провале его политики.