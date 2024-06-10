Володин об итогах выборов в Европарламент: Макрон и Шольц цепляются за власть

Предварительные итоги выборов Европарламент прогнозируемые — они показывают, что руководители западных стран из последних сил цепляются за власть. Об этом, комментируя предварительные результаты, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Результаты во Франции и Германии прогнозируемые. Экономика стагнирует, миграционный кризис, страны вопреки своим национальным интересам втянуты в войну на Украине. Макрон и Шольц из последних сил цепляются за власть», — сказал Володин, подчеркнув, что европейским лидерам надо самим уйти в отставку и перестать издеваться над гражданами своих государств.

Спикер Госдумы назвал крахом политики президента Франции Эммануэля Макрона результаты выборов — сам глава государства признал это, распустив Национальное собрание и объявив внеочередные парламентские выбороы, уверен Володин. Он привел предварительные итоги выборов, согласно которым партия Макрона «Ренессанс» получила вдвое меньше голосов (15,2 процента), чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен (32 процента).

Говоря о Германии, Володин отметил, что для партии нынешнего канцлера Олафа Шольца результаты выборов стали худшими за всю историю. Социал-демократы получают около 14 процента голосов и уступают двум париям — христианским демократам (30 процентов) и «Альтернативе для Германии» (16 процентов).

Предварительные результаты выборов в Европарламент прокомментировал и сенатор Алексей Пушков. По его словам, поражение партии Макрона на выборах свидетельствует о его собственном провале и провале его политики. Парламентарий также напомнил напомнил о ставке французского президента на столкновение с Россией, которая, по его мнению, лишь отняла у политика голоса.