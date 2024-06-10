Пушков прокомментировал поражение партии Макрона на выборах в Европарламент

Пушков: поражение партии «Возрождение» на выборах в ЕП говорит о провале Макрона

Поражение партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» на выборах в Европейский парламент (ЕП) говорит о его собственном провале и провале его политики. Об этом заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Движение Макрона правильнее было бы назвать "Вырождение", а не "Возрождение", поскольку именно к вырождению оно ведет Францию. Но, судя по всему, очень многие французы не хотят такой судьбы», — написал в своем комментарии он. Пушков также напомнил о ставке французского президента на столкновение с Россией, которая, по его мнению, лишь отняла у политика голоса.

Ранее лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен поддержала решение Макрона о роспуске Национального собрания.