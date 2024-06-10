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00:43, 10 июня 2024Мир

Макрон обеспокоился победой противников помощи Украине на выборах в ЕП

Макрон выразил обеспокоенность усилением позиций крайне правых партий в Европе

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обеспокоился усилением позиций ультраправых партий в Европе. На эту тему он высказался в эфире телеканала France 24, запись выступления доступна на YouTube.

Глава государства обратил внимание, что на выборах в Европарламент (ЕП) побеждают фракции, которые выступают против прогресса. «Будь то экономический подъем, совместная защита европейских границ, поддержка аграриев или помощь Украине», — отметил он. По словам Макрона, результаты выборов являются неблагоприятными для сторонников европейской интеграции.

Ранее стало известно, что партия французского лидера «Возрождение» проигрывает на выборах в ЕП. На фоне результатов голосования Макрон объявил о роспуске Национального собрания, назначив досрочные выборы в нижнюю палату парламента.

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      Марина Совина
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