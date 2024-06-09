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23:51, 9 июня 2024Мир

Макрон распустил Национальное собрание и назначил досрочные выборы. Его партия проигрывает голосование в Европарламент

Макрон распустил Национальное собрание Франции и объявил о досрочных выборах
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе видеообращения к нации объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня.

Я распускаю этим вечером Национальное собрание. Скоро я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля

Эммануэль Макрон президент Франции

По итогам голосования в Европарламент партия французского лидера «Возрождение» проигрывает выборы крайне правому «Национальному объединению».

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С призывом распустить Национальное собрание выступил глава партии, побеждающей на выборах в Европарламент

За несколько минут до обращения Макрона с призывом назначить парламентские выборы выступил Жордан Барделла, глава партии «Национальное объединение», побеждающей во Франции на выборах в Европарламент. Политсила набирает 32 процента голосов по оценке компании Elabe, передает телеканал BMFTV.

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Жордан Барделлаглава партии «Национальное объединение»

По его словам, позиции президента Франции ослаблены. Барделла попросил главу государства «принять во внимание новую расстановку политических сил», распустить Национальное собрание парламента республики и провести досрочные выборы.

Марин Ле Пен приветствовала решение Макрона

Глава парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен приветствовала решение Макрона о роспуске нижней палаты парламента и выразила готовность к управлению страной.

Мы готовы осуществлять власть, если французы нам доверяют

Марин Ле Пенглава парламентской фракции Национального объединения

Партия «Возрождение» Эммануэля Макрона отстает от «Национального объединения» в два раза, набрав 15,4 процента. На третьем месте — список депутатов от социалистов и партии «Общественное место» с 13,9 процентами голосов.

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Макрон и его блок могут проиграть выборы в Европарламент из-за Украины

Макрон и его блок могут проиграть на предстоящих выборах в Европейский парламент из-за их излишнего внимания к конфликту на Украине, показал в конце мая опрос французской исследовательской компании Odoxa, который приводила газета Politico.

В глазах французов общеевропейские темы и поддержка Киева по-прежнему выглядят отдаленными проблемами

Politico

По данным исследования Odoxa, лишь десятая часть от общего числа респондентов отметила, что конфликт на Украине повлияет на их решение в ходе выборов в Европарламент, в то время как 35 процентов опрошенных граждан сочли решающим для их выбора вопрос безопасности.

До этого агентство Bloomberg писало, что Макрон сделал конфликт на Украине центральной темой на выборах в Европейский парламент из-за желания поставить в сложное политическое положение главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Столкнувшись с опросами общественного мнения, которые предсказывают, что Ле Пен победит его партию как минимум на десять процентных пунктов, Макрон изобразил ее союзницей российского президента [Владимира Путина]

Bloomberg

Одним из таких примеров политики Макрона стало решение провести голосование в Национальном собрании по вопросу одобрения соглашения о гарантиях безопасности Украине. Как отмечают авторы, Макрон хотел поставить в тупик Ле Пен, которая формально заявляет о поддержке Украины и отрицает связи с Россией. В результате депутаты «Национального объединения» воздержались от голосования.

Макрон грозил распустить Национальное собрание при обсуждении пенсионной реформы

В марте Макрон во время встречи с премьер-министром Элизабет Борн пригрозил распустить Национальное собрание в случае провала голосования по законопроекту о пенсионной реформе в окончательной редакции. Во Франции на фоне обсуждения повышения пенсионного возраста проходили масштабные протесты.

По итогу правительство решило воспользоваться статьей 49.3 конституции. Этот конституционный инструмент позволяет принять текст без голосования депутатов, что влечет за собой ответственность правительства. Оно рискует столкнуться с вотумом недоверия со стороны оппозиции.

Популярность президента Франции в марте упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Отмечалось, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика были довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис «желтых жилетов».

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      Марина Совина
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