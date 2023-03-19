Рейтинг Макрона упал до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы

Рейтинг Макрона на фоне пенсионной реформы упал до минимума за последние четыре года

Популярность президента Франции Эммануэля Макрона упала до рекордного минимума на фоне пенсионной реформы. Об этом сообщает Journal du dimanche со ссылкой на опрос Французского института общественного мнения (IFOP).

Отмечается, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис «желтых жилетов».

Указывается, что по уровню популярности Макрон начал уступать премьер-министру Франции Элизабет Борн. Так, ее рейтинг составляет 29 процентов.

В Париже 18 марта полицейские задержали 122 человека на акции против повышения пенсионного возраста. Известно, что в митинге приняли участие всего около 4,2 тысячи человек.

31 января почти три миллиона человек приняли участие в демонстрациях против пенсионной реформы во Франции. Первые митинги против пенсионной реформы во Франции прошли 19 января. Тогда на улицы вышли более миллиона человек.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для сохранения прежнего уровня жизни и получения пенсий на фоне кризиса французам придется больше работать. Он добавил, что к 2027 году Франции потребуется от 10 миллиардов до 12 миллиардов евро на финансирование пенсий.